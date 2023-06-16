Капуста ни за что не треснет, если не допускать этих ошибок — выстоят даже гигантские кочаны

Иногда отличный урожай капусты портит одно неприятное обстоятельство: овощи дают трещину. Это всегда происходит неожиданно. Очень часто дефекты появляются незадолго до сбора кочанов. И это особенно неприятно, так как треснувшая капуста не пригодна для длительного хранения. Почему это случается? На это есть три причины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Погодные колебания. Капуста не любит резких перепадов температур. Поэтому следите за прогнозом погоды и в случае похолодания накрывайте посадки.

Бессистемная подача воды. Многослойный овощ нуждается в регулярном поливе. Если длительное время не увлажнять грядки, а затем их залить водой, то это неминуемо обернется трещинами.

Перезревшие кочаны. Капусту следует убирать сразу после созревания. Замешкавшись, вы рискуете погубить урожай на корню.

Соблюдайте эти рекомендации, и тогда не пострадает ни один, даже самый крупный кочан.

Источник: издание belnovosti.by.