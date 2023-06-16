Уже этим летом: объявлено о введении в России абсолютно нового рубля — Центробанк назвал сроки

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит Международный экономический форум. Во время него было уделено время появлению в России новых денег — цифрового рубля.
Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о том, что закон о цифровом рубле в России в ближайшее время будет принят.
Представители же Центробанка России заявили, что уже практически готовы к операциям с новыми деньгами.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Я ожидаю, что мы сможем уже в июле, в августе начать реальные операции», — отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Стоит добавить, что введение цифрового рубля уменьшит зависимость россиян от конкретного банка.
По материалам 1prime.ru