Уже этим летом: объявлено о введении в России абсолютно нового рубля — Центробанк назвал сроки

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит Международный экономический форум. Во время него было уделено время появлению в России новых денег — цифрового рубля.

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о том, что закон о цифровом рубле в России в ближайшее время будет принят.

Представители же Центробанка России заявили, что уже практически готовы к операциям с новыми деньгами.

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