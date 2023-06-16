Самые модные джинсы – эксперт назвала три главные модели

Стало известно, какие джинсы будут самыми топовыми для этого сезона.

Джинсы широкого прямого кроя отлично будут смотреться на модницах этим летом. Такая модель стала настоящей классикой, которая подходит практически к любой обуви.

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Если надеть джинсы клеш с каблуками, ваши ноги покажутся бесконечно длинными. Клеш также остается в трендах 2023 года.