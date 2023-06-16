Лилии будут радовать роскошными бутонами — нужны всего две подкормки

Лилии могут радовать глаза дачников долгое время. Достаточно внести только две подкормки.

Важно помнить, что лилии обожают подкормки из азота. Особенно в период появления бутонов.

Важно соблюдать правильные пропорции. Стоит взять ведро воды (10 л), смешать полторы столовых ложки азофоски или нитроаммофоски. Расходоваться раствор будет по десять литров на квадратный метр клумбы.

Или можно использовать настой коровяка (1:10) со стаканом золы.

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Во время того, как ждете цветение, опрыскайте кустики нашатырным спиртом. На десятилитровое ведро нужна столовая ложка 10% аммиака. Обработку проводят в вечернее время, когда сядет солнце.