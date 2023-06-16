«К выходным вода прогреется»: погода в Москве позволит даже купаться

Стало известно, какая температура ждет москвичей в ближайшие выходные.
Любителям жаркой погоды удастся насладиться приятной температурой воздуха и солнечными лучами. Погода в столице располагает к этому.
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«В воскресенье будет более облачная погода. Прогнозируется даже небольшой кратковременный дождь. Температура +25...+26 градусов. Более явно изменение циркуляции будет видно в понедельник. Ночные температуры по-прежнему высокие — +10…+15 градусов. Дневные — +20…+25», — заявили синоптики.
«К выходным вода прогреется. <…> В водоемах будет около 20 градусов. Ночные температуры повышаются. И нагревшаяся за день водная поверхность не будет отдавать тепло. Но, поскольку сейчас малооблачно, на солнце в полуденные часы не надо стоять. Есть такое понятие — ультрафиолетовый индекс. Он прогнозируется в Москве высоким, опасным», — добавили эксперты vm.ru.