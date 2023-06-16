«К выходным вода прогреется»: погода в Москве позволит даже купаться

«К выходным вода прогреется. <…> В водоемах будет около 20 градусов. Ночные температуры повышаются. И нагревшаяся за день водная поверхность не будет отдавать тепло. Но, поскольку сейчас малооблачно, на солнце в полуденные часы не надо стоять. Есть такое понятие — ультрафиолетовый индекс. Он прогнозируется в Москве высоким, опасным», — добавили эксперты vm.ru.