Что принесут с собой 17 и 18 июня — подсказки лунного календаря

Астролог Елена Мун рассказала, что будет со всеми знаками 17 и 18 июня.

Эксперт по эзотерике отметила, что Луна переходит из Близнецов в Рака. Это означает, что пришло время отказаться от того, что не имеет перспектив для будущего:

«Время завершения тех дел, которые не имеют будущего. Если понимаете, что перспектив нет, оставьте надежды и откажитесь от груза».

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По словам Мун, это единственный способ почувствовать себя счастливым.