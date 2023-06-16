Что принесут с собой 17 и 18 июня — подсказки лунного календаря

Астролог Елена Мун рассказала, что будет со всеми знаками 17 и 18 июня.
Эксперт по эзотерике отметила, что Луна переходит из Близнецов в Рака. Это означает, что пришло время отказаться от того, что не имеет перспектив для будущего:
«Время завершения тех дел, которые не имеют будущего. Если понимаете, что перспектив нет, оставьте надежды и откажитесь от груза».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам Мун, это единственный способ почувствовать себя счастливым.
«Уметь отказываться от ненужного, неактуального, изжившего себя — особый вид искусства. Неплохо им овладеть. Ведь наступает новый лунный месяц — время закладки свежих идей и планов», — рассказала Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог рассказала о времени, когда усиливаются экстрасенсорные способности.