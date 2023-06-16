Не ходите в огород в эти дни июня: даже рыхление почвы нанесет вред — с Луной не поспоришь

Бывалые дачники никогда не берутся спорить с лунным календарем огородника. Так как по собственному опыту знают о том, что это совершенно пустая затея. Ведь это загадочное космическое тело имеет влияние на все живое. И растения не являются исключением. Именно поэтому неблагоприятная фаза Луны является весомым аргументом для приостановки огородных работ.

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Например, в новолуние, а также за день до и после него запрещено даже рыхление грядок и внесение удобрений. Все, что вы сделаете с посадками в это время, не принесет никакой пользы, а наоборот, даже пойдет им во вред. В июне 2023 года этот период выпадает на 17,18 и 19 числа месяца.

Источник: oka.fm