Не забудьте правильно пасынковать помидоры в июне - овощи попрут как на дрожжах

За помидорами нужен особенный уход, особенно в июне, когда овощи только начинают зарождаться. И если вы хотите, чтобы томаты росли как на дрожжах - их надо не только подкармливать, но и пасынковать.

То есть у помидорных кустов нужно отрывать боковые отростки, чтобы питательные вещества из корней поступали к плодоносящим частям.

Осматривайте помидоры каждые 8 дней и удаляйте лишние побеги. Оставляйте только главный корень, лишние ростки будут только мешать формированию плодов в будущем.

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