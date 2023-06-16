Как избавиться от одуванчиков на даче — не успеют заронить семя: поливаем уксусной водой

Опытные дачники поделились секретом, как избавиться от одуванчиков на огороде и в саду. Этот сорняк больше не прорастет. Берем копеечное средство, которое есть у каждой хозяйки. Обычная газонокосилка тут не поможет. Вывести одуванчики нужно до того, как у цветков появятся белые шапочки. Иначе семена с парашютами разлетятся по всему участку.

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В этом помогут деревенские лайфхаки. К примеру, можно сделать затенение плотной темной пленкой, а также мульчей. Так, одуванчики перестанут получать солнечный свет, а их рост прекратится.

Кроме того, садоводы заметили хорошее воздействие уксуса на сорняк. Достаточно развести его с водой в соотношении 1:1, а затем распылить на растения.

По материалам belnovosti.by