Бурное цветение и пышная листва: идеальная подкормка для цветов — убойный раствор

Садоводы разработали формулу универсальной подкормки, которая поможет цветам расти в благоприятных условиях. Если поливать этим составом цветы хотя бы один раз в месяц, то бурное цветение и пышная листва вам обеспечены.

Растворите 10 грамм прессованных дрожжей в одном литре теплой воды. Добавьте одну столовую ложку сахара, перемешайте и оставьте на два часа.

Далее полученный раствор перемешайте с водой в пропорции 1:5, где большая часть — это простая вода. И поливайте цветы.

Растения получат необходимые питательные вещества и создадут вокруг вас красоту.

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