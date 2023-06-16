Мощный состав! Тля тут же сдуется и свалится с кустов — муравьи тоже будут в шоке

Если на вашем участке есть муравейник, то можете заранее начать беспокоиться. Так как тля тоже обязательно появится. А возможно, она уже есть, просто вы этого еще не заметили.

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Но в любом случае для устранения существующей или развивающейся проблемы вам потребуется приготовить настой из ботвы помидоров. Найти томатные листья и стебли не составит особого труда. Скорее всего, они останутся в большом количестве после пасынкования этой культуры.

Итак, чтобы получить мощное средство от обоих вредителей, необходимо измельчить ненужные части растения и наполнить ими емкость объемом около 10 литров. Далее следует заполнить оставшееся пространство горячей водой. И оставить состав на некоторое время в покое. Через 5 часов настой нужно процедить, перелить в бутылку с распылителем и обработать им каждое зараженное тлей растение. А в случаях, когда требуется избавиться от муравьев, это же средство необходимо вылить прямо на дом насекомых.

Источник: tut-news.ru, ayatskov1.ru