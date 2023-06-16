Доллар выгонят с пьедестала! Неожиданный поворот с 25 июня поддержит рубль

Курс доллара продолжает расти на Московской бирже, цифры уже преодолели все психологические максимумы. В пятницу, 16 июня, «американец» дошел уже до 83,76 рубля. В последний раз такие показатели мы наблюдали в апреле.

Однако к концу июня все изменится. Экономические эксперты напоминают, что скоро в России стартует налоговый период, который всегда поддерживает российскую валюту.

«Налоги платят обычно с 25 числа каждого месяца. А это значит, что рубль начнет резко укрепляться», — заявила экономист Екатерина Константинова.

Правда, в июле показатели доллара могут снова подняться из-за низких цен на нефть. Но тут уже как решат страны ОПЕК. Возможно, все изменится.

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