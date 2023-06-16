Самые жаркие курорты Черного моря: вода прогревается моментально

Если вы идете в отпуск в начале лета, то лучше тогда ездить на такие курорты Черного моря, где вода прогревается быстрее всех.

Синоптики заявляют, что на данный момент температура воды в Крыму достигла комфортных 21-23 градусов. Там вовсю уже можно купаться.

Вода в 22 градуса уже в Сочи и Абхазии, так что эти направления вам тоже отлично подойдут.

А вот с Анапой и Геленджиком пока можно повременить. Вода там прогреется до 23 градусов только к июлю.

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