Как высчитать возраст кошки по человеческим меркам - формула

Фото: freepik.com

Там сложная система, смотрите таблицу.

Ветеринары разработали формулу, по которой можно перевести возраст кошки в человеческие стандарты. И для этого не надо умножать года кота на семь, как считают многие.

Формула такая: в первый год надо добавить 18 лет, во второй - 6. То есть получается, что в два года кошка чувствует себя на человеческие 24.

Далее добавляем по четыре года на каждый кошачий год до 10 лет.

В 10 лет кошки ей по человеческим меркам - 60. И далее уже прибавляем по 5.

Получается так:

  • 1 месяц - 6 месяцев;
  • 3 месяца - 4 года;
  • 6 месяцев - 10 лет;
  • 8 месяцев - 15 лет;
  • 1 год - 18 лет;
  • 2 года - 24 года;
  • 4 года - 32 лет;
  • 6 лет - 36 лет;
  • 8 лет - 40 лет;
  • 10 лет - 60 лет;
  • 12 лет - 70 лет;
  • 14 лет - 80 лет;
  • 16 лет - 90 лет.

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