Как высчитать возраст кошки по человеческим меркам - формула

Ветеринары разработали формулу, по которой можно перевести возраст кошки в человеческие стандарты. И для этого не надо умножать года кота на семь, как считают многие.

Формула такая: в первый год надо добавить 18 лет, во второй - 6. То есть получается, что в два года кошка чувствует себя на человеческие 24.

Далее добавляем по четыре года на каждый кошачий год до 10 лет.

В 10 лет кошки ей по человеческим меркам - 60. И далее уже прибавляем по 5.

Получается так:

1 месяц - 6 месяцев;

3 месяца - 4 года;

6 месяцев - 10 лет;

8 месяцев - 15 лет;

1 год - 18 лет;

2 года - 24 года;

4 года - 32 лет;

6 лет - 36 лет;

8 лет - 40 лет;

10 лет - 60 лет;

12 лет - 70 лет;

14 лет - 80 лет;

16 лет - 90 лет.

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