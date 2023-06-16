Как высчитать возраст кошки по человеческим меркам - формула

Ветеринары разработали формулу, по которой можно перевести возраст кошки в человеческие стандарты. И для этого не надо умножать года кота на семь, как считают многие.
Формула такая: в первый год надо добавить 18 лет, во второй - 6. То есть получается, что в два года кошка чувствует себя на человеческие 24.
Далее добавляем по четыре года на каждый кошачий год до 10 лет.
В 10 лет кошки ей по человеческим меркам - 60. И далее уже прибавляем по 5.
Получается так:
- 1 месяц - 6 месяцев;
- 3 месяца - 4 года;
- 6 месяцев - 10 лет;
- 8 месяцев - 15 лет;
- 1 год - 18 лет;
- 2 года - 24 года;
- 4 года - 32 лет;
- 6 лет - 36 лет;
- 8 лет - 40 лет;
- 10 лет - 60 лет;
- 12 лет - 70 лет;
- 14 лет - 80 лет;
- 16 лет - 90 лет.
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