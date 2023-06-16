Растопчут до 79 рублей! Доллар может рухнуть уже в июне: причина — «нервозность рынка»

Финансовые аналитики не перестают делиться прогнозами относительно того, что будет с американской валютой летом. Есть предположение, что доллар имеет все шансы ослабить свои позиции. Понижение может произойти еще в июне.

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Так, честный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров допускает понижение американской валюты до 78–79 рубля в июне из-за «нервозности рынка».

При этом операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов придерживается иного мнения, считая, что доллар сохранить стабильное положение к рублю на текущем уровне и будет держаться не ниже 80,5 рубля.

Ранее мы писали, что ЦБ России установил курс доллара на ближайшие дни. Он составил 83,96 рубля.

По материалам news.ru