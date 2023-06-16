Муравейник тут же опустеет — просто посыпьте жилище муравьев содой: полдня и они в лесу

Как безопасно для окружающей среды и дачных посадок вывести муравьев со своего участка. Все просто — посыпьте их жилища самой обычной содой. Муравьи тут же сбегут в лес или на соседние участки. Эта химия едва ли придется им по вкусу.

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Еще одним действенным методом стала обработка муравейников раствором с нашатырным спиртом и водой. Как готовить: 500 мл жидкости смешиваем с 2 ст.л. спирта. Этим средством опрыскивают муравейники. После этого вредителей как ветром сдует.

По материалам belnovosti.by