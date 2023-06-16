Вот почему стиралка «танцует» во время стирки: все об этом забывают

Часто так бывает, что стиральная машинка «прыгает» во время отжима вещей. Некоторые называют это словом «танцует».

И это не норма, так быть не должно. Мастера советуют устранить один важный недосмотр, тогда техника перестанет бегать по квартире.

И дело все может быть в походных болтах, которые стоят на всех новых стиралках. Их устанавливают сзади машины, чтобы удерживать барабан автомата во время транспортировки.

И при доставке болты надо выкручивать. Иначе при стирке стиралка будет «танцевать».

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