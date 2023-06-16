Тля скукожилась за 24 часа — осыпалась черной шелухой: опрыскали яблони закваской с перцем

Если на яблонях в саду завелась тля, спасти урожай можно копеечным средством. Умелые дачники делают только так. Вредитель скукожится за 24 часа — осыпется шелухой, и проблема решена. Берем закваску с перцем чили. Это угощение вызовет у тли отравление.

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Для начала нарезаем 100 граммов перца чили и отправляем специю в кастрюлю. Заливаем литром воды и ставим на огонь. Кипятим 30 минут и ставим остужать. Жидкость будет настаиваться двое суток. Затем разбавляем настойку водой. И слегка опрыскиваем яблони этим средством. Тля больше не побеспокоит.

По материалам belnovosti.by