Назван курс доллара на ближайшие дни: «американец» упал — слабонервные, присядьте

Центральный банк России установил курс доллара на 16 июня. В ближайшие дни эти цифры едва ли изменятся. Пока аналитики наблюдают падение «американца». Доллар рухнул сразу на 36 копеек относительно предыдущих показателей. Американская валюта остается на уровне 83,96 рубля. Та же тенденция с евро — падение, но более мягкое. Всего на 10 копеек. Евро стоит 90,96 рубля.

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Ранее мы писали, сколько предварительно будет стоить доллар в июле. Об этом говорил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По предварительным сводкам, «американец» может вернуться к 80–81 рублю за доллар, евро — к 86–87.

По материалам ТАСС