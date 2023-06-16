Как только зацветут помидоры, дачники их подкармливают: чем надо полить, чтобы с открытого грунта собирать урожай бочками

Помидоры. Фото: Global Look Press

Люди не пропускают этот этап.

В июне в огороде начинается цветение на грядках, поэтому наступает время очередной подкормки. Особенно в бутонизацию дачники торопятся удобрить помидоры на открытом грунте, так как они достаточно сильно нуждаются в дополнительной помощи.

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В этом деле помогает суперфосфат. Питательное вещество способно подкормить корневую систему, которая будет способствовать обильному цветению и формированию плодов. Готовится раствор для полива просто. Нужно в 10 литрах воды растворить 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия.

По материалам сайта kp.ru

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