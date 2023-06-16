Если появилась жаба в огороде, мудрые дачники ей радуются: почему нельзя прогонять гостью

Дачники стараются пристально отслеживать появление на участке непрошенных гостей. Тля, муравьи, плодожорки, морковная муха, слизни и колорадский жук – вредителей, способных лишить садоводов урожая, не счесть. Поэтому люди очень быстро объявляют бой этой живности. а при виде жабы в огороде стремятся во что бы то ни стало изловить ее и прогнать восвояси.

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Только некоторые огородники знают, что гнать жабу со своей земли – последнее дело. Склизская гостья хоть и малоприятна на вид, на самом деле несет только пользу. Дело в том, что пришла на дачу она полакомиться насекомыми – это земноводное хищное, и ему неинтересны травы и ягоды, за которые так радеет садовод.

Поэтому агроном Анастасия Коврижных сообщает: не гоните жабу, она станет вашей верной помощницей при борьбе с вредителями в ночное время. Если к вам забрела лягушка, то она активна днем и «охранять» будет грядки в светлый период суток.

По материалам сайта Belnovosti