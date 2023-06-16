Огурцы в июне нуждаются в подкормке: если не полить дрожжами, зачахнут и оставят без урожая

Чтобы собрать богатый урожай, садоводы все лето пашут на огороде и знают список своих обязанностей досконально. В этом графике особенное место занимают подкормки. И как только огурцы в июне зацветают, торопятся полить их дрожжами.

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Издавна известно, что дрожжи лучшим образом подходят огурцам. Независимо от того, в теплице они произрастают или на открытом грунте, результат стабильно радует дачников. Готовится раствор для полива просто.

В состав питательного раствора входит 10 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара. Их растворяют в 10 л воды, настаивают 3 часа, после этого разбавляют водой в соотношении 1 к 6 и идут поливать.

По материалам сайта Belnovosti