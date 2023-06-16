Уже известно, сколько будет стоить доллар через неделю: цифра месяца

Колебания курса валют привели к панике многих следящих за котировками. Впервые с апреля 2022 года стоимость доллара превысила 85 рублей, и теперь, по самым оптимистичным прогнозам, люди ждут «зеленый» по 100, а то и выше. Однако, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган объяснил kp.ru, что уже через неделю цифры изменятся.

«Мы увидим снижение курса доллара до его средних значений за последнее время: 81-82 рубля», - уверяет экономист.

Коган считает, что на рынке сложится ситуация, благоприятная для укрепления рубля. После 20 июня отечественные экспортеры будут активно менять валютную выручку на рубли, чтобы заплатить налоги в бюджет. Тогда спрос на рубль вырастет, а вместе с ним – и его курс.

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