Муравьев на грядках больше не будет: проверенное народное средство – в деревне все так делают

Как только муравьи заводятся в огороде, садоводы начинают беспокоиться. Ведь насекомые не только наносят вред корневой системе растений, они еще и переносят тлю, способную уничтожить надземную часть посадок. И прибегают к средствам, способным помочь в борьбе с вредителями.

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Предпочтение отдается народным и проверенным способам борьбы. Так, одним из самых безопасных для посадок является сода. В деревне давно прознали про ее чудодейственность: просто посыпьте грядки гидрокарбонатом натрия на места обитания муравьев, и их больше не будет.

По материалам сайта Belnovosti