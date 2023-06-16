Адвокат Маргулис раскрыла нюансы унаследования жилья, находящегося в ипотеке: долг могут погасить за вас

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«Ипотека является непогашенным кредитом, а значит вместе с имуществом наследник получает и ее. Если человек вступает в наследство, а в наследство входит и имущество, и долги наследодателя, то на наследника накладываются обязательства по погашению ипотеки. При этом у наследника есть вариант отказаться от наследства вовсе: не получать ни имущества, ни долгов.

Но нужно помнить, что по ипотека практикуется страхование жизни. Если наследник не знает был ли в данном случае договор страхования, то в его интересах сразу обратиться в банк для разъяснения данного вопроса. Если страховка есть, наследник получает имущество, но ипотечный долг по нему погашает страховая компания», – пояснила Маргулис.