«Сплошь хорошие перемены»: астролог Савельева назвала три знака зодиака, который повезет в любви уже в июне

Лето — жаркая пора в любовной сфере. Одни крутят романы на курортах, другие укрепляют свой брак, устраивая свидания на природе. Зачастую люди ждут годами, когда встретят вторую половинку. Астролог Анна Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, кому несказанно повезет в любви уже в июне. Она выделили три знака зодиака.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ракам во второй и третьей декаде июня звёзды обещают что-то очень приятное в личной сфере, новый роман или оживление текущих отношений. А при таком раскладе не грех и вдохновить любимого человека на подарки
У Тельцов в июне идут приятные знакомства. Если вы в отношениях, то данные знакомства могут стать проверкой ваших чувств, а если нет, то смелее. Возможно вы встретили вашу любовь
У Козерогов в июне на любовном фронте- сплошь хорошие перемены. С середины месяца сулят новые знакомства при в хорошем смысле странных обстоятельствах. Все это будет сопровождаться красивыми знаками и неслучайным случайностями, имеет все шансы запомниться навсегда! И данный человек останется в вашей жизни», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro