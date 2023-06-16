«Сплошь хорошие перемены»: астролог Савельева назвала три знака зодиака, которым повезет в любви уже в июне

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«Ракам во второй и третьей декаде июня звезды обещают что-то очень приятное в личной сфере, новый роман или оживление текущих отношений. А при таком раскладе не грех и вдохновить любимого человека на подарки

У Тельцов в июне идут приятные знакомства. Если вы в отношениях, то данные знакомства могут стать проверкой ваших чувств, а если нет, то смелее. Возможно, вы встретили вашу любовь

У Козерогов в июне на любовном фронте — сплошь хорошие перемены. С середины месяца сулят новые знакомства в хорошем смысле при странных обстоятельствах. Все это будет сопровождаться красивыми знаками и неслучайным случайностями, имеет все шансы запомниться навсегда! И данный человек останется в вашей жизни», – поделилась астролог.