Раковина из нержавейки будет сиять, как в день покупки: поможет сода, уксус, лимон и масло — дел на 10 минут

Мойка из нержавеющей стали со временем тускнеет и покрывается темными пятнами. Магазинная химия зачастую только усугубляет ситуацию. Однако не торопитесь бежать за новой раковиной. К счастью, искусные хозяйки придумали, как вернуть нержавейке прежний лоск.

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Чтобы мойка засияла, как в день покупки, вам придется запастись содой, уксусом, свежими лимонными корками и капелькой растительного масла.

Для начала обмойте изделие водой и дождитесь полного высыхания поверхности. Затем припудрите мойку содой и произведите чистку сантехники с помощью губки. Далее распылите уксус и вновь пройдитесь по поверхности изделия губкой. После этих манипуляций смойте чистящие вещества водой. Обработайте нержавейку свежей лимонной кожурой и в завершение натрите поверхность раковины бумажной салфеткой, смоченной в растительном масле.

Источник: издание belnovosti.by