Как нужно хранить сыр в холодильнике: пакетики противопоказаны — вариант только один

Многие хозяйки, перед тем как отправить сыр в холодильник, оборачивают его пищевой пленкой или бережно упаковывают в полиэтиленовый мешочек. Безусловно, это лучше, чем оставить продукт без защиты вовсе. Ведь в этом случае сыр быстро засохнет и потеряет изначальный вкус.

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Однако целлофан тоже не убережет свойства сыра надолго. Уже через пару дней такого хранения продукт станет напоминать кусок жесткого пластика.

Чтобы избежать такого исхода, необходимо разжиться стеклянным контейнером с плотной крышкой. Конечно, за посуду придется выложить приличную сумму. Но она полностью оправдает себя: сыр в такой емкости будет оставаться свежим очень долго.

Источник: издание belnovosti.by