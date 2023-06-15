Принято решение о помощи: денежную прибавку получат пожилые россияне, у кого пенсия ниже 32 577 рублей

В России проживают десятки миллионов пенсионеров. Многим положены выплаты, но если количество денег совсем маленькое, то можно попросить финансовой помощи. Как пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов, рассчитывать на нее смогут граждане, доходы которых находятся ниже установленного уровня.
«Условия у такой выплаты могут быть разными. Но обычно требуется, чтобы уровень дохода у пожилого человека был ниже определенного уровня. Например, в столице речь идет о показателе в полтора прожиточных минимума.
В этом году это 32 577 рублей. То есть пенсия должна быть ниже, чтобы можно было получить адресную помощь», — пояснил эксперт.
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Важно знать, что расчитывать на помощь могут лишь неработающие и проживающие в квартире одни пенсионеры, либо семья из неработающих пенсионеров.
Отмечается, что в столичном регионе пожилые россияне могут получить единовременно 10 тысяч рублей. Однако выдать такие деньги им смогут только один раз в пять лет, пишет PRIMPRESS.