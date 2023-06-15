Принято решение о помощи: денежную прибавку получат пожилые россияне, у кого пенсия ниже 32 577 рублей

«Условия у такой выплаты могут быть разными. Но обычно требуется, чтобы уровень дохода у пожилого человека был ниже определенного уровня. Например, в столице речь идет о показателе в полтора прожиточных минимума. В этом году это 32 577 рублей. То есть пенсия должна быть ниже, чтобы можно было получить адресную помощь», — пояснил эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Важно знать, что расчитывать на помощь могут лишь неработающие и проживающие в квартире одни пенсионеры, либо семья из неработающих пенсионеров.

Отмечается, что в столичном регионе пожилые россияне могут получить единовременно 10 тысяч рублей. Однако выдать такие деньги им смогут только один раз в пять лет, пишет PRIMPRESS.