Огурцам для роскошного урожая нужна только одна дешевая подкормка — все остальное блажь

Многие начинающие дачники скупают дорогостоящие удобрения, чтобы получить качественный урожай огурцов. А на самом деле, все модные подкормки можно заменить одним пакетиком копеечного средства под названием сульфат калия.

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Это советское удобрение любят многие культуры, но огурцы его просто обожают. Вносить его следует под корень или распылять по листу. Делать это нужно на этапе образования завязей.

Для приготовления раствора важно соблюдать правильные пропорции. На 20 литров отстоявшейся или дождевой воды нужно взять 2 столовые ложки белого порошка. Готовое средство можно использовать для полива. На один куст нужно брать чуть меньше литра подкормки. А если почва в вашем огороде близка к суглинистой, то оптимальным вариантом будет обработка по листу.

Источник: oka.fm