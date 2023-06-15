Сделайте это с чесноком после удаления стрелок: головки будут мощными и ядреными — 100% эффект

Чеснок не требует большого внимания весной. Но чтобы луковицы выросли по-настоящему крупными и ароматными, овощ нужно обязательно простимулировать в начале лета. Вносить дополнительные элементы следует сразу после удаления стрелок. Поэтому озимую культуру придется побаловать удобрением в середине июня, а яровую — ближе к концу первого летнего месяца.

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Приготовить эффективные питательные смеси можно из подручных средств. Для первого состава необходимо взять 5 л. теплой воды, размешать в ней 5 г сухих дрожжей и 1 ст. ложку сахара. Средство следует выдержать 5 часов. Затем его нужно разбавить водой таким образом, чтобы объем подкормки увеличился в 6 раз. А чтобы получить второй состав, необходимо залить 1 стакан золы 10 л. воды и подождать около 2 часов.

Готовые удобрения следует вносить под корень. Сначала полейте грядки дрожжевой подкормкой, а затем обогатите почву древесной золой.

Источник: vasha-teplitsa.ru