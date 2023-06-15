Полейте малиновые кусты этим средством: ягоды будут гнуть ветки до земли — всегда работает

Вопреки заявлениям о том, что малину следует удобрять в начале весны. Повысить качество и количество урожая данного кустарника можно даже в начале лета. Хитрые дачники используют для этих целей раствор золы, которая остается в печи после сгоревших поленьев.

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Чтобы приготовить действенное средство, нужно растворить полстакана измельченных древесных остатков в 5 литрах теплой воды. Этот состав следует настоять в течение 3 суток. Затем его нужно процедить, развести водой в пропорции 1 к 10 и использовать для полива под корень.

После этой подкормки малина даст небывалое количество ягод. Под тяжестью плодов кусты будут склоняться до земли. Поэтому, чтобы снять нагрузку с веток, заранее подготовьте подходящие опоры.

Источник: novochag.ru