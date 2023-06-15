Редеющая шевелюра быстро восстановится: пересмотрите ежедневный уход — не доводите до лысины

Многие начинают замечать, что после 40 лет волосы становятся тоньше и реже. Некоторые связывают потерю объема с возрастными изменениями. Однако дело вовсе не в старении. Все намного проще. В большинстве случаев ваша шевелюра начинает редеть из-за чрезмерной гигиены.

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Если вы моете голову семь раз в неделю, то стоит существенно сократить количество очищающих процедур. Ведь моющие средства убирают не только грязь, но и кожное сало, которое выполняет защитную функцию корня и стержня волос.

Увеличивать промежуток между гигиеническими процедурами следует постепенно. В идеале волосы нужно мыть не более 3-х раз в неделю.

Источник: kuban24.tv