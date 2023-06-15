Огурцы тронутся в рост как бешеные: соберете с куста по несколько ведер — поможет правильный полив

Любители огурцов точно обрадуются. Ведь опытные дачники рассказали, как с помощью нескольких буханок хлеба повысить урожай хрустящего овоща в разы.

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Чтобы огурцы быстро тронулись в рост и одарили вас упругими сладкими плодами, нужно поливать грядку раствором специального кваса. Для приготовления хлебного напитка потребуется 3,5 литра сухарей и теплая вода.

Рецепт проще не придумаешь. Положите мучные изделия в ведро и залейте их теплой водой. Накройте емкость крышкой и поставьте ее в теплое место. Через 5 дней пропустите настой через сито. Разлейте получившийся квас по бутылкам и уберите в холодильник.

Далее по мере надобности доставайте запасы и используйте их в качестве подкормки. На 1 литр напитка необходимо взять 9 литров отстоявшейся воды. Полученный раствор следует вносить под корень. На каждое растение должно приходиться около литра хлебного удобрения. Процедуру можно повторять каждые 2-3 недели.

Источник: gorodche.ru