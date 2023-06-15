Новая индексация пенсий на 25%: пожилых россиян ждет прибавка уже после июня

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Специалист в области пенсионных вопросов Сергей Власов рассказал, что изменение коснется тех пожилых граждан, которые еще недавно продолжали работать.

«Речь идет о тех пенсионерах, которые уволились с работы весной. К июлю-августу для них как раз подойдет срок возвращения всех пропущенных индексаций.

Сейчас прибавку после увольнения пенсионеры получают быстрее, срок сократился с трех месяцев до двух», – уточнил Власов.

Также стоит отметить, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России сейчас составляет около 20 тысяч рублей. А работающие пожилые получают пенсию в среднем 15 тысяч рублей. То есть после увольнения можно рассчитывать на прибавку в 5 тысяч рублей, а это 25 процентов от размера выплаты неработающих, пишет PRIMPRESS.