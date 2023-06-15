Потом уже будет поздно: Володина предупредила о начале судьбоносного периода в июле

По словам Володиной, людям, потерявшим любимого человека в результате ссоры, выпадет уникальный шанс вернуть вторую половинку. Об этом заявила известный астролог и поделилась в своем влоге.

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Эксперт рассказала, что Венера переходит в знак Льва и пробудет там четыре месяца. Она отметила, что это будет судьбоносный период в жизни каждого знака зодиака.