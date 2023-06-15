Новые выплаты к школе введут с 1 августа, но получить их смогут только некоторые семьи — причина

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о том, почему финансовую поддержку к предстоящему учебному году получат только некоторые семьи.

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Новые выплаты введут с 1 августа. Эти деньги выделяют для того, чтобы родители могли приобрести все необходимое к школе. Специалист обратила внимание на то, что категорию получателей и размер компенсации определяют региональные власти. Именно поэтому условия и сумма могут существенно отличаться в разных субъектах страны.

По словам эксперта, для поддержки на федеральном уровне следует внести определенные нормы в законодательные акты и определить порядок финансирования.

Источник: vnimanie.pro