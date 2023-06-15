Как на самом деле нужно поливать помидоры: вымахают с два кулака — особенно актуально в жару

Помидорные грядки нужно обязательно снабжать дополнительной влагой. Однако многие дачники до сих пор не разобрались, когда и в каком количестве необходимо лить воду.

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Чтобы томаты одарили вас шикарными крупными плодами, помимо графика подкормок, нужно соблюдать режим подачи воды. В пасмурные дни следует осуществлять полив один раз в неделю. А в знойные деньки процедуру необходимо повторять каждые двое суток. При этом обязательно ориентируйтесь на состояние почвы: она ни в коем случае не должна трескаться от засухи.

Если вы соблюдаете эти правила, то одному растению следует обеспечить полведра жидкости. А вот в случаях, когда огород все-таки пересох, количество воды необходимо увеличивать постепенно. Начать стоит с одного литра на куст. Так как резкие перепады в поступлении влаги губительны для этой культуры.

Источник: издание belnovosti.by.