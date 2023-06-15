Тыква попрет как на дрожжах — льем удобрение в канавку рядом с грядкой: зола + вода

Тыква вырастет на грядке размером с две головы, если подкормить ее дешевым удобрением из древесной золы. Манипуляции простейшие, а урожай двойной! Бабушки-соседки тут же попросят рецепт чудо-средства.

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Варим концентрированный настой из золы и воды. Для этого емкость нужно наполнить на 1/3 пеплом, а потом залить горячей водой.

Настаивать подкормку нужно двое суток, периодически помешивая. Закваску процеживаем — на один литр удобрения берем девять литров воды.

Настоем из древесной золы тыкву удобряют в период плодоношения обычно утром или вечером. Предварительно грядки нужно увлажнить водой. Подкормку дачники заливают в канавки, прокопанные рядом с кустами, а потом их засыпают почвой. Удобрение не должно попасть на листья и стебли.

По материалам belnovosti.by