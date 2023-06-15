Посадили эту травку и бед не знаем: мыши с огорода убежали, не оглядываясь

Чтобы отпугнуть мышей с участка, посадите в свободных местах мяту перечную и мелиссу. Будет вам и чай вкусный, и коктейли ароматные, и жизнь без хлопот, ведь эти грызуны не выносят ароматной травки.

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Этот способ понравится тем, кто не желает убивать безвинных животных. Мелисса и мята — травы многолетние, поэтому вам не нужно будет каждый год заботиться о них, они вырастут сами.

Чтобы обезопасить деревья и кустарники от мышей, привязывайте их пучки у корней. Также можно разбросать травку вокруг.

Источник: Telegram-канал «Дачник».