У соседа всегда была роскошная малина: раскрыл секрет — делает траншейку

Как только посадите малину, выкопайте вокруг нее 20-30-сантиметровую траншейку, это предотвратит разрастание культуры.

Вся сила растения пойдет вовнутрь - на создание новых цветков и плодов. Урожай получите намного больше обычного.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также на этапе планирования посадок можно найти для этой ягоды такое местечко, в котором бы ей было неудобно разрастаться.

Например, хорошее решение - у забора с обратной стороны которого есть утоптанная или асфальтированная дорожка.

Источник: Telegram-канал «Дачник»