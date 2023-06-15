Бросьте в лунки это удобрение для помидоров — заглянули в теплицу, а на ветке по 5 мясистых томатов

Помидоры. Фото: freepik.com/Racool_studio

Эх, жаль, что раньше не знали! Собирали помидоры тазами все лето.

Даже самая обычная яичная скорлупа может стать идеальной подкормкой для рассады. Бросьте это удобрение в лунки рядом с помидорами — на одной ветке сразу по 5 томатов! Соседки так и ахнут от зависти: помидоры будут спелыми, мясистыми. 

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Для удобрения хорошенько измельчаем скорлупу, затем добавляем в лунки при высадке рассады в количестве 10 скорлупок на лунку. Такое удобрение напитает почву кальцием. Кстати, с помощью простой подкормки можно избавиться и от медведки, чем крупнее скорлупа, тем сложнее вредителю добраться до корешков.

По материалам dachnye-sovety.ru

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