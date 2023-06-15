Как устроить прощальный обед для муравьев: вредители набросятся на лакомство, но добавки не захотят

Если вы заметили муравьев на своей территории, то стоит крепко задуматься, нужны ли вам такие беспокойные соседи. Обитающие в квартире насекомые наносят вред продуктам и кусают домочадцев. А садовые жители могут погрызть сладкие ягоды и наводнить участок прожорливой тлей. Вероятнее всего, вам такие перспективы не очень по душе. Если это так, то запаситесь мукой и приступайте к активным действиям.

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Чтобы избавиться от муравьев, необходимо их угостить пшеничным или кукурузным продуктом. Эти виды муки богаты сладкими углеводами, поэтому вредители с большим удовольствием набросятся на лакомство. Однако желудок насекомых не приспособлен для переваривания такой пищи. Поэтому этот перекус станет для муравьев последним.

Чтобы все прошло по плану, необходимо рассыпать продукт на муравейник. А если речь идет о квартире, то мукой следует обработать места скопления и передвижения вредителей. Процедуру следует повторять до тех пор, пока каждое насекомое не отведает угощение.

Источник: издание belnovosti.by.