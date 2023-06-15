Самый быстрый способ убрать пятна на одежде под мышками: взяли на кухне и побрызгали

Пятна от пота и дезодоранта порой не выводятся даже после стирки специальными средствами. А вот обычный жироудалитель, которым хозяйки пользуются для мытья печей и столешниц, справятся с загрязнениями буквально за две минуты!

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Нанесите жироудалитель на пятно, оставьте на 1 минуту. Если пятно очень большое и желтое, то время воздействия можно увеличить до 3 минут.

Далее простирайте вещь в стиральном порошке. Вы увидите, как пятно уйдет буквально на глазах.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»