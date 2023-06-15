Огурцы и кабачки желтеют и чахнут: опрыскайте закваской с луковой шелухой — вмиг оживут

Что делать, если листья огурцов и кабачков на грядке стали желтеть, — опрыскиваем закваской из луковой шелухи. Копеечное средство, а польза! Кустики сразу оживут — от такой подкормки урожай будет двойным. Бабушки-соседки тут же прибегут, чтобы выведать рецепт волшебного чудо-эликсира, после которого огород зазеленеет.

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Готовим закваску. Для этого берем 3,5 литра луковой шелухи и заливаем овощные отходы 6,5 литрами теплой воды. Оставляем удобрение на сутки, за это время оно будет бродить. Далее процеживаем раствор и разбавляем его водой. Получаем 10 литров удобрения. Наливаем закваску в бутыль с пульверизатором и опрыскиваем все чахлые листья, распыляя на кабачки и огурцы. Просто чудо-средство!

По материалам belnovosti.by