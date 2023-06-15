Взяли всего каплю йода и добились невероятного цветения герани: даже старые растения пышут красками

Добиться пышного цветения герани, даже самой старой и запущенной, можно при помощи нехитрого средства. Приготовьте его дома сами.

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Возьмите 1 каплю йода, 1 миллилитр перекиси водорода (это 23 капли). Растворите эти вещества в 1 литре воды. Размешайте и полейте по стенкам горшка, используя по 50 миллилитров на растение.

Перед тем, как пролить цветы данным средством, почву нужно подготовить: полить и порыхлить. Ни в коем случае не лейте подкормку на сухую землю, поскольку можете сжечь корни. И старайтесь не капать на листочки. Если все-таки это произошло, быстро сотрите капли тряпочкой и промойте водой.

Эту подкормку нужно делать летом и осенью 1 раз в месяц.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»