Сделайте это с картошкой во время цветения: урожай повысится и жук пропадет — деревенский секрет

Картофель относится к самым популярным культурам в нашей стране. Без этого овоща не обходится почти ни одно застолье. Поэтому дачники с особым трепетом ухаживают за картофельными посадками. Они регулярно вносят подкормки и не забывают предпринимать меры против появления колорадского жука.

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Опытные огородники научились совмещать эти процедуры. Ведь они давно заметили, что картошка любит обработку золой, а полосатый вредитель это удобрение на дух не выносит.

Чтобы обеспечить себя шикарным урожаем крахмалистого овоща и избавиться от конкурента в виде колорадского вредителя, необходимо измельчить в труху ведро золы и опудрить этим средством каждый куст во время цветения. Процедуру необходимо повторить после выпадения обильных осадков.

Источник: издание belnovosti.by