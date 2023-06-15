Поливаем розы на даче по этой инструкции, иначе чахнут — всему бедой солнечные ожоги

Как правильно поливать дачные розы на клумбах и садовых аллеях — следуем этой инструкции, иначе сразу чахнут: всему бедой солнечные ожоги на листьях. Следить за поливом нужно также как и за удобрением розовых кустов. Тогда цветы на вашей даче будут давать бутоны все лето и даже осенью.

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Опытные садоводы придерживаются следующего правила: поливать розы нужно раз в неделю, в жару, как правило, чаще. Все зависит от типа почвы, места посадки, погодных условий и состояния кустов.

Молодые саженцы нуждаются в более частом поливе, чем взрослые посадки. Так они быстрее дают корень в грунте и легче усваивают питательные вещества.

Поливать розы нужно утром. Иначе в дневные часы из-за солнца листья, на которых остались кали воды, получат сильные ожоги. И цветок будет выглядеть чахлым. Вечерний полив может спровоцировать появление грибковых заболеваний.

Полив нужно осуществлять только теплой водой, согретой на солнце. Обычно она остаивается в бочке.

Поливать розы лучше из лейки, но никак не из шланга.

Как только у цветов пожелтели листья, это сигнал — куст нуждается в поливе.

Периодически нужно рыхлить почву. Это повысит воздухопроницаемость грунта.

В среднем на один взрослый куст уходит одно десятилитровое ведро воды при поливе.

Розу можно опрыскивать водой — делают это и утром, и вечером из лейки.

Под один взрослый куст выливается от 10 до 15 литров теплой воды. При поливе важно, чтобы вода не попадала на цветы и листья. В начале осени поливаем один раз в две недели, а затем вовсе прекращаем.

По материалам antonovsad.ru