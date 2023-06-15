Передел рынка! Объявлен курс доллара на 1 июля: лучше присядьте

Курс доллара продолжает расти на фоне низких цен на нефть. По мнению аналитиков, на рынке случился валютный провал и стабилизации пока не будет. Однако все может изменить решение по ставкам и отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

«В базовом сценарии к 1 июля доллар может вернуться к 80–81, евро — к 86–87, а юань может отступить к 11,4», - заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, сейчас идет снижение притока валюты со стороны экспортеров и в целом передел рынка, который определит наше дальнейшее будущее.

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